Terra das escavações sem destino

O Governo Regional não sabe para onde irá um milhão de metros cúbicos de inertes, que vai ser gerado no arranque das obras do novo hospital. Actualmente não há nenhum aterro licenciado capaz de satisfazer as necessidades da empreitada.

Esta é a manchete da edição do DIÁRIO deste sábado, dia que Miguel Albuquerque vai anunciar o regresso à actividade da construção civil e de algumas indústrias, paradas devido às medidas restritivas impostas pelo executivo face à pandemia. Pandemia que colocou fim a sete anos de crescimento económico na Madeira. O impacto da paralisação está a motivar recessão desde Março. Este é outro dos destaques da nossa primeira página.

No campo desportivo damos eco, na página 18, ao mal-estar que as declarações de João Pedro Mendonça estão a provocar no Nacional, clube de que é vice-presidente e responsável clínico. Em declarações à Agência Lusa, o médico considerou “pouco razoável” o regresso da equipa aos treinos.

Nesta edição saiba também que o Instituto de Emprego avança com o pagamento de apoios no valor de 2,5 milhões de euros e que há uma madeirense que se diz abandonada no Reino Unido.



Mantenha-se na nossa companhia. Tenha um excelente sábado.