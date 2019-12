Teófilo Cunha recebeu direcção da COOPESCA

O secretário regional do Mar e das Pescas recebeu, hoje, a direcção da COOPESCA, a entidade que representa os armadores e pescadores da Região. Teófilo Cunha inclui esta reunião na série de contactos que está a fazer para “ouvir e saber quais os problemas” do sector que passou a tutelar.

O sector das pescas enfrenta problemas que passam pela necessidade de renovação da frota, acesso a fundos comunitários, subsídios para os pescadores e formação.

No entanto, sublinha o secretário regional, “são mais as boas notícias do que aquelas que são menos boas”.

Jacinto Silva, da COOPESCA, considera “muito importante” este primeiro encontro com o secretário regional, a quem apresentou algumas situações que exigem uma intervenção do Governo Regional. Entre elas estará a dívida da COOPESCA pela utilização das instalações de frio.