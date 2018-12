Tempo quente levou 129 banhistas aos complexos balneares da FenteMar Funchal

Hoje, dia em que a temperatura chegou aos 27.ºC, as pessoas ‘despiram’ os casacos e voltaram a ir buscar o fato de banho, aproveitando este Verão fora de época para ir a banhos. Os complexos balneares da FenteMar Funchal, registaram um total de 129 entradas.

O Complexo Balnear do Lido está no topo com 104 entradas, seguindo-se a Ponta Gorda com 13, a Barreirinha com 11 e a Doca do Cavacas apenas registou uma entrada. Isto em pleno mês de Dezembro, a poucos dias do Natal, com a Madeira a registar, neste mês, o dia mais quente dos últimos 150 anos.