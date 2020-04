Tempo convida madeirenses a ficar em casa

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) coloca a Madeira sob diferentes avisos devido ao agravamento geral do estado do tempo, com especial incidência na costa sul da Madeira e nas regiões montanhosas, associado à aproximação e passagem de uma depressão frontal de actividade moderada, a norte do Arquipélago.

Assim, esta sexta-feira, dia 03 de Abril, o céu deverá apresentar-se muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do meio da tarde, prevendo-se a ocorrência de períodos de chuva, por vezes forte a partir da tarde, passando gradualmente a regime de aguaceiros a partir do final da tarde. Poderá também ocorrer trovoada a partir da tarde.

Quanto ao vento, este soprará moderado a forte (30 a 40 km/h) do quadrante sul, por vezes com rajadas até 80 km/h a partir do meio da manhã, soprando forte a muito forte (50 a 65 km/h) nas zonas montanhosas, por vezes com rajadas até 110 km/h, diminuindo gradualmente de intensidade a partir do meio da tarde.

Em relação ao estado do mar, na Costa Norte são esperadas ondas de Norte com 1,5 a 2 metros. Na costa Sul, as ondas serão de Sudoeste com 1 a 1,5 metros, aumentando gradualmente para 1,5 a 2,5 metros.

A temperatura da água do mar rondará os 18/19ºC.

De recordar ainda as recomendações deixadas pela Protecção Civil à população devido ao mau tempo previsto para hoje.