Temperaturas negativas no Areeiro e Bica da Cana

As temperaturas desceram a valores negativos esta noite nas serras da Madeira, com as mais baixas a serem registadas no Pico do Areeiro, com -0,9ºC, e na Bica da cana, que desceu aos - 0,6ºC. Isto, combinado com a chuva que caiu, cerca de 6 litros por metro quadrado, poderá ter dado origem a alguma neve esta madrugada.

Esta manhã, as temperaturas subiram, passaram a positivas. Às 8 horas o local mais frio era o Pico do Areeiro, onde a estação registava 0,8ºC. Recorde-se que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta para a possibilidade de neve durante o dia de hoje.