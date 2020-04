Temperaturas descem na Madeira esta quarta-feira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Madeira, nesta quarta-feira, dia 01 de Abril, apontam para um pequena descida de temperatura, em especial da máxima, que deverá ficar-se pelos 18ºC.

O céu apresentará períodos de muita nebulosidade, em especial por nuvens médias e altas a partir da tarde. Prevista ainda a ocorrência de precipitação fraca nas vertentes Norte e zonas montanhosas até meio da manhã e para o final do dia.

Quanto ao vento, este soprará fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante norte, tornando-se fraco (inferior a 15 km/h) a partir da tarde.

Em relação ao estado do mar, na Costa Norte são esperadas ondas de Nordeste com 3 a 3,5 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 2,5 metros. Na costa Sul, as ondas serão do quadrante Sul com 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar rondará os 18/19ºC.