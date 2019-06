Temperaturas descem na Madeira

Para esta quarta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê períodos de céu muito nublado. Aguaceiros fracos nas vertentes norte, terras altas e ilha de Porto Santo, em especial até ao início da manhã.

O vento será moderado (20 a 35 km/h) de nordeste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, por vezes com rajadas até 65 km/h.

Verificar-se-á uma pequena descida de temperatura.

Para o Funchal, o IPMA aponta para períodos de céu muito nublado, vento fraco (inferior a 15 km/h) e pequena descida de temperatura.

Quanto ao estado do mar, na Costa Norte registam-se ondas de norte com 1,5 a 2 metros, passando a ondas de nordeste com 2 a 2,5 metros.