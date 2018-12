Temperaturas descem hoje na Madeira

Depois de uns dias de calor que atingiu a mais alta temperatura dos últimos 150 anos, verificada na Madeira, no mês de Dezembro, o dia de hoje será mais fresco. De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este sábado verifica-se uma descida da temperatura com céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade a partir do meio da tarde.

O vento será moderado (20 a 35 km/h) do quadrante leste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas zonas montanhosas.

Estado do mar:

Costa Norte: Ondas de nor-nordeste com 1,5 a 2 metros, aumentando para 2 a 2,5 metros no final do dia.

Costa Sul: Ondas de sueste com 1 a 1,5 metros.

Temperatura da água do mar: 20º C