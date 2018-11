Temperaturas a descer e chuva a Norte

Períodos de céu muito nublado, aguaceiros fracos nas vertentes Norte e terras altas, vento moderado (20 a 35 km/h) de Nordeste, sendo moderado a forte (30 a 40 km/h) nas terras altas até ao início da tarde. São estas as indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para hoje para o arquipélago. Quanto ao Funchal, as indicações são de períodos de céu muito nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h), numa terça-feira de temperaturas entre os 21ºC de máxima e os 16ºC de mínima.

Em Câmara de Lobos e na Ponta do Sol vai estar ainda mais fresco, com a mesma máxima e mínima nos 15ºC, Caniçal, fica-se entre os 16ºC e os 18ºC; Machico entre os 16ºC e os 19ºC. Ponta do Pargo desce aos 14ºC e não aquece mais do que 19ºC também, máxima partilhada pelo Porto Moniz e Santa Cruz, que neste dia têm mínima de 16ºC. Em Santana os termómetros vão registar valores entre os 14ºC e os 18ºC, antecipa o IPMA. São Vicente é das localidades mais fruas, com os termómetros a baixarem aos 12ºC, num dia de máxima nos 19ºC. O Porto Santo apresenta-se hoje entre os 15ºC e os 19ºC.

No mar, hoje se vai a banhos, ou navegar, encontra ondas de Noroeste com 2,5 a 3,5 metros na costa Norte, e de Sudoeste com 1 a 1,5 metros a Sul. A temperatura da água do mar está entre os 20/21ºC.

Hoje, devido à agitação marítima forte, no continente cinco barras estão fechadas à navegação e outras três estão condicionadas, segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN). De acordo com a Marinha, as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim e São Martinho do Porto estão hoje ence3rradas. A Marinha indica que a barra de Vila do Conde está condicionada a partir das 7 horas de hoje a embarcações de calado superior a dois metros, recomendando que a barra deve ser praticada apenas no período compreendido entre duas horas antes e até duas horas após a preia-mar.

As barras de Aveiro e da Figueira da Foz estão fechadas a embarcações com calado inferior a 15 e 11 metros, respectivamente.