Temperatura vai continuar a abrandar nesta terça-feira de Carnaval

Depois de três dias de tempo quente a assolar em particular a costa Sudoeste da ilha da Madeira, ao ponto de se terem registado temperaturas máximas perto dos 30 graus centígrados e temperaturas médias acima dos 24 graus, esta terça-feira Carnaval começou com temperaturas mais amenas.

Embora ao início da madrugada Funchal, Ponta do Sol/Lugar de Baixo e Ponta do Pargo registassem temperaturas do ar acima dos 20 graus, a última noite deixou de ser tropical com o arrefecimento gradual sentido com o avançar da madrugada, tendo a temperatura mínima mais alta marcado 17,9 graus, registada na Ponta do Sol.

Já esta manhã, até às 10 horas, a Ponta do Pargo registava a temperatura máxima do ar com 22 graus. O segundo melhor registo era no Funchal/Lido com 21,1 graus.

De acordo com a última actualização do IPMA no que diz respeito à previsão para o Funchal, a máxima hoje esperada é de 24 graus.