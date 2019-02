“Temos um serviço que funciona com qualidade”, disse Miguel Albuquerque

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque visitou, há pouco, as instalações da Protecção Civil, na cerimónia de apresentação do novo Sistema de Triagem e Aconselhamento Telefónico (STAT), um sistema que considerou deveras importante para a prestação do socorro com qualidade e inovação.

“Temos um serviço que funciona com qualidade”, frisou.

Miguel Albuquerque garantiu que a Região tem “um sistema de Saúde de qualidade e que é reconhecido pela população”, explicando que “em termos de triagem, prestamos um melhor serviço à população através deste novo sistema, que é determinante para a emergência pré-hospitalar e para a modernidade do serviço, na despistagem das ocorrências e no auxílio à população, quando accionado o 112”.

O líder do Executivo aproveitou o momento para partilhar algumas ideias com os técnicos do ‘STAT’, dizendo que “nunca devemos ter medo de arriscar e devemos ter a confiança para introduzir as melhorias que visam atingir o sentido da excelência”, acrescentado que evolução do socorro da Protecção Civil, na Madeira, tem sido muito significativa”.