Taxa de variação média dos últimos 12 meses do Índice de Preços no Consumidor foi nula na Madeira

De acordo com a Direcção Regional de Estatística da Madeira, em Novembro de 2019, na Região Autónoma da Madeira, a variação média registada pelo Índice de Preços no Consumidor (IPC) nos últimos 12 meses – Total Geral – foi nula, inferior em 0,3 pontos percentuais (p.p.) ao observado no mês anterior.

Segundo a mesma fonte, a classe do ‘Vestuário e calçado’ foi a que registou a maior variação negativa (-4,9%), seguida da classe das ‘Comunicações’ (-2,6%). Em sentido inverso, as maiores variações positivas foram observadas nas classes das ‘Bebidas alcoólicas e tabaco’ e ‘Bens e serviços diversos’, com 3,5% e 1,1%, respectivamente.

No País, o valor daquela taxa foi de 0,4%, valor igual ao registado no mês anterior.

Em Novembro de 2019, o valor médio das rendas de habitação por metro quadrado de área útil, na Região, foi superior em 0,2% ao registado no mês anterior.