Taxa de inflação em Março já com efeitos da pandemia

Em Março de 2020, na Região Autónoma da Madeira (RAM), a variação média registada pelo Índice de Preços no Consumidor (IPC) nos últimos doze meses – Total Geral – foi de -0,6%, inferior em 0,2 pontos percentuais (p.p.) ao observado no mês anterior.

O indicador de inflação subjacente, medido pelo índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, apresentou uma taxa de -0,6%, valor inferior em 0,2 p.p. ao observado no mês anterior.

A classe do “Vestuário e calçado” foi a que registou a maior variação negativa (-4,4%), seguida da classe das “Comunicações” (-4,1%). Em sentido inverso, as maiores variações positivas foram observadas nas classes de “Bebidas alcoólicas e tabaco” (2,3%) e da “Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis” (0,8%).

No País, o IPC registou uma taxa de variação média de 0,3%, valor idêntico ao registado no mês anterior.

Variação homóloga com efeito COVID-19

Por outro lado, a taxa de variação homóloga, ou seja, a variação de preços em relação ao mesmo mês do ano anterior (Março de 2020 face a Março de 2019) foi de -1,5 %, valor inferior em 0,6 p.p. ao registado no mês anterior.

A classe dos “Restaurantes e hotéis” apresentou a maior variação positiva (3,1%) e a classe “Lazer, recreação e cultura” a maior variação negativa com -5,7%. A classe “Transportes” foi a que mais contribuiu para a formação desta taxa, com -0,5 p.p..

A taxa de variação homóloga das rendas de habitação foi 3,2 % em março, valor inferior em 0,3 p.p. ao apurado no mês anterior.

A nível nacional, a taxa de variação homóloga, em março de 2020 foi nula, inferior em 0,4 p.p. ao registado no mês anterior.

DREM faz apelo à qualidade da informação estatística

Na nota prévia à publicação, a Direcção Regional de Estatística reconhece já os efeitos da pandemia nos preços, mas também deixa um pedido. “Embora esta informação sobre o mês de Março traduza já algum impacto da pandemia COVID-19, nomeadamente na recolha de preços no final do mês para os hotéis e passagens aéreas, é possível que as tendências aqui analisadas se alterem substancialmente”.

“De qualquer modo, a informação hoje disponibilizada é útil para estabelecer uma referência para avaliar desenvolvimentos futuros. Apesar das circunstâncias, tentaremos manter o calendário de produção e divulgação, embora seja natural alguma perturbação associada ao impacto da pandemia na obtenção de informação primária”, adverte. E apela: “Por esse motivo apelamos à melhor colaboração das empresas, das famílias e das entidades públicas na resposta às solicitações do INE/DREM, utilizando a Internet e o telefone como canais alternativos aos contatos presenciais. Na verdade a qualidade das estatísticas oficiais, particularmente a sua capacidade para identificar os impactos da pandemia COVID-19, depende crucialmente dessa colaboração que o INE/DREM antecipadamente agradecem.”