Tartaruga encontrada morta no areal do Porto Santo

A Polícia Marítima encontrou esta manhã, no decorrer da sua acção de fiscalização matinal, uma tartaruga sem vida no areal do Porto Santo.

O animal marinho foi detectado por volta das 9h30, perto do ‘Bar do Henrique’ e deverá de ter quase dois metros de comprimento.

As entidades competentes já entraram em campo, tendo retirado o animal da praia, transportando-o para lota do Porto Santo.

A veterinária do governo regional, assim como elementos do Instituto de Floresta e Conservação da Natureza, estão a monitorizar a situação.

Trata-se, como refere o especialista Thomas Dellinger, de uma tartaruga de couro, denominada Dermochelys coriacea, que se reproduz nas Caraíbas, em Guyanas e na África tropical, entre outros locais.