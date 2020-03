TAP volta a aumentar ‘tarifas do desporto’ é esta a manchete do DIÁRIO deste sábado. O nosso matutino dá conta de que o valor das deslocações entre as ilhas e o continente vai ficar 10% mais caro a partir de 1 de Julho. A companhia já enviou a nova tabela de preços para as agências de viagens, a aplicar a clubes e associações desportivas.

Nesta edição, fique também a saber que o novo coronavírus obriga a Segurança Social a reforçar meios, sendo que este organismo tem já equipas preparadas para acudir a um potencial aumento de processos de baixas por doença. Ainda sobre este assunto, damos conta de que o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, lembra que as recomendações sobre a doença são para cumprir e que apenas será permitido um visitante por doente hospitalizado em caso de infecção.

Saiba ainda que o Barómetro Político Eurosondagem/Montepio coloca o Chega como quinta força política do país, com a ‘esquerda’ a continuar na frente.

Na edição impressa deste sábado, há para ler que a candidatura do Porto Santo a Reserva da Biosfera será decidida em Junho.

Ainda na área da saúde, o DIÁRIO avança que o Governo segurou Mário Pereira durante uma semana, tendo o ex-director clínico feito dois pedidos de demissão. O nefrologista Nuno Rosa é apontado para ocupar este cargo.

Isto e muito mais para ler na edição impressa do DIÁRIO. Bom fim-de-semana.