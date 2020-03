TAP garante três voos semanais na ligação entre Lisboa e a Madeira

A TAP passa a assegurar três voos por semana entre Lisboa e a Madeira enquanto vigorar o Estado de Emergência em Portugal.

Uma garantia dada ao DIÁRIO por fonte da companhia, sublinhando que o plano dá “cumprimento à solicitação do Governo Regional da Madeira”.

“A TAP está, como sempre, disponível para colaborar com as autoridades da Região Autónoma da Madeira em tudo o que estiver ao seu alcance para servir os madeirenses e ajudar à minimização de todas as consequências da actual situação provocada pela pandemia de Coronavírus”, refere a companhia aérea.