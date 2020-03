TAP assegura ter acertado soluções com os clubes madeirenses

As tarifas do desporto praticadas pela TAP vão aumentar a 1 de Julho, como noticiado na edição de sábado passado do DIÁRIO.

Uma decisão que como prevíamos deu brado, com reacções do PSD, do Governo e dos agentes desportivos. Contudo, fonte da TAP acaba de assegurar ao DIÁRIO que já falou com clubes envolvidos e que “de forma construtiva foram encontradas soluções que satisfazem todas as partes”.

No sábado, o conselho regional do PSD repudiou “a inaceitável decisão que a TAP tornou pública, após avanços e recuos, relativamente às tarifas destinadas ao desporto, numa postura que confirma e acentua a falta de rumo, de estratégia e de planeamento de uma Companhia que, sendo maioritariamente detida pelo Estado Português, mais uma vez desrespeita e prejudica a Região e todos os Madeirenses e Porto-santenses”. O PSD lamentou ainda que, “perante aquilo que tem sido um ataque permanente à Região – que tem vindo a ser progressivamente afetada não só pelos preços praticados por esta Companhia como pela falta de sensibilidade para o que, supostamente, deveria ser considerada a continuidade territorial dentro do próprio país – o Governo da República se mantenha em silêncio, numa atitude alheada e irresponsável que deixa clara a preocupação do Partido Socialista para com a defesa dos nossos interesses”.

Hoje, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, disse que “a TAP é um rol de absurdos, um a seguir ao outro”. Foi desta forma que o governante reagiu à intenção desta operadora aumentar a tarifa desportiva a partir do dia 1 de Julho.

Perante a contestação, a TAP efectuou diligências de modo a que as tarifas do desporto não ultrapassem o tecto do modelo do subsídio mobilidade ainda em vigor, ou seja, os 400 euros.