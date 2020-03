Suspensas as descidas em carro de cesto no Monte durante 15 dias

O presidente da Associação dos Carreiros do Monte, Armando Vieira, acaba de confirmar em comunicado a notícia avançada pelo DIÁRIO de que estavam suspensas as descidas de carro de cesto até ao final do mês de Março.

“A direcção dos Carreiros do Monte, em estreita relação com as entidades de Saúde da RAM e da Direcção Regional de Turismo, foi aconselhada no sentido de suspender durante os próximos 15 dias as descidas de carros de cesto tendo em conta o elevado risco de eventual contágio a terceiros. Sendo que o escopo da Associação dos Carreiros do Monte tem quase exclusivamente que ver com contacto directo com pessoas com origem de países em zona vermelha ou de contágio, a direcção suspende as suas descidas com efeitos imediatos”, refere Armando Vieira em comunicado.