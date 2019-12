Susana Prada anuncia limpeza de espécies infestastes e reconversão do coberto vegetal do Montado da Esperança

A secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, visitou hoje os trabalhos que tiveram início no Montado da Esperança, em São Roque. “Com este projecto, de 530 mil euros, o Governo Regional pretende reconverter a vegetação existente no Montado da Esperança numa vegetação mais adequada, ou seja, mais resistente à propagação dos fogos florestais”, explicou e acrescentou: “Estamos a limpar 45 hectares de espécies invasoras, como é o caso do eucalipto, para diminuir o risco de incêndio e valorizar a paisagem”.

O projecto contempla também a limpeza de um caminho com 7km que serve de faixa corta-fogo.

Com a plantação de 45 mil plantas, será criado um bosque de folhosas.