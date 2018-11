‘Subway’ localizado na Rotunda do Infante assinalou 2º aniversário

O Restaurante Subway, localizado na Rotunda do Infante, assinalou hoje o seu segundo aniversário e contou com a presença de Rita Andrade, em representação do presidente do Governo Regional.

A Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais fez questão de felicitar a família que se encontra à frente deste negócio. Este empreendedores, que têm uma série de restaurantes no Funchal, nomeadamente na Zona Velha e na Estrada Monumental e no Madeira Shopping, chegaram da Venezuela e estão a ser capazes de singrar na Região.

“Esta empresa está em mais de 100 países em todo o mundo, e conta com mais de 44.000 estabelecimentos. É um conceito ganhador no sentido em que é uma marca já estabelecida no mercado, e tanto os turistas como os madeirenses já conhecem bem”, sublinhou a governante.

Além disso, Rita Andrade mostrou-se ainda satisfeita pois, mesmo com as dificuldades inerentes de qualquer recomeço, esta família sente-se agradecida pelo acolhimento que a nossa terra está a proporcionar e “o nosso desejo é que realmente se mantenham por muitos mais anos na região. Sempre com muito sucesso”.