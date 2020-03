Startup Madeira divulga lista de empresas com entrega ao domicílio

Numa altura em que muitas empresas estão a adaptar os serviços prestados para servir a população em tempo de quarentena e isolamento social devido à pandemia do Covid-19, a Startup Madeira criou uma lista de empresas da área da alimentação e take away que prestam este serviço à população.

Com base nesta nova realidade, a Startup Madeira entendeu a urgência em definir novas rotinas e encontrar soluções que facilitem o quotidiano das pessoas.

A lista #ficaemcasa apresneta diversas iniciativas que já estão a ser implementadas por empresas e projectos.

Recorde-se que a medida restritiva serve para evitar a propagação do Covid-19, faz com que os madeirenses e porto-santenses permaneçam em casa, efectuando saídas apenas para a aquisição de alimentos, compra de medicamentos e apoio a cidadãos idosos ou que necessitem de cuidados, assim como deslocações de e para o trabalho.

Conheça aqui a lista das empresas.