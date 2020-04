SREI avalia rampa de acesso às obras na Ribeira de Santa Luzia

O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, acompanhado do Director Regional do Equipamento Social e Conservação, Pedro Rodrigues, deslocou-se há pouco ao local onde cedeu parte da rampa de acesso às obras na Ribeira de Santa Luzia, na zona dos Viveiros, no Funchal.

Quanto ao sucedido, a rampa provisória cedeu para o interior da ribeira devido ao aumento do caudal, fruto da forte precipitação que se tem verificado ao longo do dia de hoje. Contudo, não se registaram nem danos materiais nem pessoais, uma vez que a intervenção se encontra suspensa devido à situação actual que se vive no âmbito da pandemia.

Por precaução, a autarquia do Funchal decidiu interditar a circulação rodoviária nesta zona, estando, no entanto, assegurado o acesso interior ao complexo habitacional dos Viveiros.

Amanhã será feita uma reavaliação, no local, por técnicos da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas. Segundo informações da Meteorologia, as previsões apontam para uma diminuição da precipitação, pelo que se perspectiva a redução do caudal, o que possibilitará uma melhor averiguação do estado da rampa provisória.