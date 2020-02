SREI alerta para possíveis condicionamentos nas estradas devido ao transporte de eólicas já a partir de hoje à noite

Hoje à noite, a partir das 22 horas, começará o transporte das várias peças que têm como destino final o Parque Eólico de Alecrim-Urze, no Paul da Serra, por isso, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcção Regional de Estradas, alerta para os possíveis condicionamentos nas estradas regionais e vias concessionadas que fazem parte do trajecto destas operações.

Hoje à noite, será feito o transporte de um Hub e de uma pá. No caso da pá, a mesma fará uma paragem na Ribeira Brava, o que implica condicionamento no trânsito desde o Porto do Caniçal, passando pela ER 214 e VR1. O Hub seguirá viagem até ao Parque Eólico do Alecrim/Urze – Paul da Serra, pelo que neste trajecto serão usadas as ER 214, VR1, VE3 e ER 210.

Recorde-se que estas operações serão efectuadas durante a noite, iniciando-se pelas 22h e a uma velocidade de 5 Km/h. Pelas dimensões dos veículos envolvidos e das peças a transportar, serão ocupadas as duas vias da faixa de rodagem, pelo que o trânsito terá de ser desviado para trajectos alternativos. Num transporte típico, directo e sem considerar imponderáveis, iniciando-se o transporte às 22h, é expectável que atravesse o Funchal (através da VR1) pelas 24h, chegada à Ribeira Brava pelas 2h da madrugada, passagem nos Prazeres pelas 5h e chegada ao Parque Eólico às 10h. Toda a operação é devidamente supervisionada pela PSP, que coordenará os cortes e desvio de trânsito.

No trajecto entre a Ribeira Brava e o Paul da Serra, atendendo às dimensões dos veículos, será necessário remover e desviar sinalização rodoviária, árvores, cabos de energia, entre outros possíveis obstáculos. Uma vez que em alguns transportes os veículos associados não conseguem circundar as rotundas, será necessário efectuar intervenções para criar corredores dedicados, pelo que será necessário intervencionar nas áreas ajardinadas existentes. As rotundas objeto de intervenção são as da Ribeira Brava – Entrada para túnel da Ribeira Brava / Tabua; Rotunda da Tabua; Rotunda da Ponta Sol; Rotunda da Madalena do Mar (Bairro Pescadores); Rotunda da Madalena do Mar II (Ribeira da Madalena); Rotunda Arco da Calheta; Rotunda da Calheta; Rotunda do Estreito da Calheta e Rotunda dos Prazeres.

Após a conclusão destas operações, os danos e alterações já previstos serão devidamente repostos nas exactas condições em que se encontravam anteriormente às intervenções pelo promotor do projecto. Estima-se que esta operação decorra num período de 3 meses.