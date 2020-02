“Somos livres e independentes” de qualquer poder

O médico Carlos Martins tomou posse, esta tarde, como presidente do Conselho Médico da Madeira da Ordem dos Médicos.

Numa altura polémica no Serviço Regional de Saúde da Madeira, com as renúncias de alguns directores de serviços, por não concordarem com a nomeação de Mário Pereira para director clínico, o médico afirmou que ele e a sua equipa são “os únicos e legítimos representantes da classe médica, democraticamente eleitos pelos seus pares” e adiantou que é objectivo reforçar a confiança dos utentes nos serviços regionais de saúde, bem como reforçar a capacidade formativa das várias especialidades.

Ainda no seu discurso, perante uma plateia de médicos, sublinhou que a Ordem na Madeira não vai ceder a qualquer pressão. “Somos livres e independentes a qualquer poder”.

A cerimónia conta ainda com a presença do bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, e do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, que aproveitou a ocasião para dizer que “é preciso aprender a trabalhar com todos”.