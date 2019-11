A Sala de Exposição Temporárias do Solar do Ribeirinho foi palco para uma acção de informação sobre o Estatuto do Cuidador informal, e teve como oradora Nélida Aguiar, representante da Associação Nacional de Cuidadores Informais.

Esta iniciativa, que se realizou no dia 4 de Novembro, contou com a presença da vereadora da Câmara Municipal de Machico, Mónica Vieira.