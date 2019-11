Sofia Canha critica desperdícios de água na Calheta

Em diversas freguesias do concelho da Calheta a deputada e vereadora socialista diz assistir a situações de “derrames de água da rede pública sem que se intervenha em tempo desejável de modo a evitar desperdícios”. A autarca dá exemplos: “Na Maloeira foi reportado um derrame que se verifica desde Julho e até agora não houve intervenção. Numa das vias principais do sítio da Estrela pode-se constatar o mesmo problema, assim como nas Laranjeiras, junto a um reservatório de água”, denuncia.

A situação torna-se mais preocupante justamente pelo facto de os habitantes do município, em particular do Arco da Calheta, estarem a sentir a “carência ou limitação deste bem essencial, sobretudo nos últimos anos, em que o consumo de água aumentou exponencialmente”.

A autarca critica a gestão da edilidade considerando que “não se previu cabalmente as necessidades futuras e, por isso, não se projectaram os recursos para as necessidades de hoje”, lembrando que o concelho “tem um sistema de canalização obsoleto e insuficiente”.

“Passaram-se anos sem ter a devida atenção, seja do Governo, seja das entidades municipais, tendo-se desperdiçado milhares de fundos europeus para a reparação das redes públicas de água. Quem perde com a inércia ou falta de iniciativa são os munícipes”, remantou esta tarde numa declaração ao nosso jornal.