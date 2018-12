Um sismo de magnitude 2.9 foi registado na noite de segunda-feira nos mares do arquipélago da Madeira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o abalo ocorreu no mar, a cerca de 300 quilómetros a Sudoeste da ilha da Madeira, pelas 22h07 de ontem, segunda-feira, 10 de Dezembro.

Trata-se de um sismo que, pela sua magnitude, profundidade e distância relativamente às ilhas, não foi naturalmente sentido na Região.