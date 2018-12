O Instituto Português do Mar e da Atmosfera revela que hoje, pelas 07h18, foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 2.6 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 18 km a norte do Porto Moniz.

Até agora não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido. Por isso, se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados.