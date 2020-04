A Direcção do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) irá promover, esta segunda-feira (dia 6 de Abril), uma conferência de imprensa online, na qual irá anunciar o seu apoio concreto ao Serviço Regional de Saúde, além de denunciar alguns “atropelos dos direitos dos docentes do ensino privado”, nesta altura de pandemia de Covid-19. Será, ainda, anunciada a posição do SPM em relação ao papel da televisão no ensino / na educação à distância.

A conferência decorrerá pelas 11 horas, num directo na página de Facebook do sindicato.

O SPM sublinha, em comunicado que, não pode, “de forma alguma, ficar indiferente ao contexto de crise sanitária que atinge também a Região e, decorrente dela, à situação que afecta os docentes de algumas instituições privadas da RAM”.

“Infelizmente, em vez da protecção desejada, muitos docentes têm visto os seus direitos postos em causa pelas entidades empregadoras, desrespeitando a legislação em vigor, nomeadamente aquela que tem sido aprovada nas últimas semanas, em consequência do isolamento obrigatório”, sustenta.

Na mesma nota, os professores expressam também a sua “gratidão a todos os profissionais, verdadeiros heróis, que todos os dias saem da segurança das suas casas, permitindo que a nossa vida continue em segurança”.

O SPM deixa ainda um apelo: “Neste momento difícil que estamos a atravessar, é necessário que todos cumpramos o nosso papel de forma responsável e solidária, conscientes de que esta pandemia não pode, de forma alguma, fazer esquecer os direitos fundamentais de todos os cidadãos. Só assim, mantendo vivos os ideais democráticos e humanistas, conseguiremos ultrapassar este momento difícil e tornar o futuro um lugar melhor”.