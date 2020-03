“A Direcção Regional da Madeira e a Direcção Nacional do Sindicato dos Jornalistas (SJ) congratulam-se com a decisão do Governo Regional de redefinir o funcionamento das tabacarias e quiosques, assegurando a venda de jornais e revistas”, refere uma nota do sindicato hoje divulgada.

Desta forma, dizem os jornalistas, “mantém-se a normalidade democrática, ainda mais importante em contexto de emergência nacional”.

Apesar de compreender as medidas das autoridades públicas para garantir a segurança e a saúde da população, o SJ sublinha que “a liberdade de imprensa não deve ser limitada para lá do que é estritamente necessário”, mesmo no contexto actual.

Nesse sentido, refere que “procedeu a diligências e contactos, desde as declarações proferidas pelo presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, na perspectiva de alertar para o simbolismo da medida anunciada, que acabou por não se concretizar”.

“Apesar da actividade económica na Madeira e no Porto Santo estar parada, o que afecta também os espaços de venda de jornais e revistas, não deixaria de ser simbólico o encerramento dos quiosques, espaços de garantia da informação. Se tal medida fosse para a frente, importaria distinguir os produtos comercializados nesses estabelecimentos, entre produtos essenciais, como é o caso das publicações informativas, e produtos não essenciais”, sustenta o sindicato.

Por outro lado, assinala que “continuam abertos ao público, ainda que com acesso condicionado, todos os supermercados e estações de abastecimento de combustíveis, onde é possível adquirir jornais e revistas tanto nacionais como regionais”, pelo que apela à população que o faça, “porque assim está a valorizar o trabalho dos jornalistas e o bem comum da informação”.

Recorda ainda que “todos os jornais publicados na Região Autónoma da Madeira permitem o acesso gratuito a todos os produtos jornalísticos através de plataformas online. No caso dos órgãos de comunicação social nacionais também são disponibilizados, de forma gratuita, conteúdos relacionados com a Covid-19”.

“O Sindicato dos Jornalistas continuará atento no sentido de proteger e garantir que a liberdade de imprensa e a normalidade democrática serão salvaguardadas, mesmo em tempos de crise como a que vivemos por estes dias”, conclui a mesma nota.

Recorde-se que o Representante da República para a Madeira afastou a hipótese avançada, ontem, pelo presidente do Governo Regional de encerramento das tabacarias e quiosques de venda de jornais, a partir das zero horas de 31 de Março, passando esta a ocorrer exclusivamente através da distribuição ao domicílio.

Sobre este mesmo assunto, o director do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira assinou também um editorial, intitulado ‘Atentado à informação’, que pode ler aqui.