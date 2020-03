Sindicato Democrático dos Professores da Madeira promove formação de eTwinning

O centro de formação do Sindicato Democrático dos Professores da Madeira (SDPM), através da sua colaboradora e formadora Rosa Luisa Gaspar, promoveram a formação ‘O eTwinning em contexto europeu”’, com a duração de treze horas, no mês de Fevereiro.

Professores de diversas partes da ilha e de diferentes grupos disciplinares tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o eTwinning, plataforma de trabalho colaborativa promotora de aprendizagens diferenciadas.

A flexibilidade e adaptabilidade do eTwinning, a sua capacidade de se renovar, mantendo-se inalterado no seu espírito inovador e motivador, faz com que professores se envolvam em projectos comuns adoptando desde o início o eTwinning como um estilo de vida, moldando novas normas culturais, mais abertas à mudança, à inovação e à diversidade.

O projecto eTwinning tem a finalidade de desenvolver a dimensão europeia na educação, dando oportunidade às escolas para, de forma simultânea, aprenderem e promoverem a consciência do modelo de sociedade europeia multilingue e multicultural. Dele fazem parte 787 000 escolas de toda a Europa.

O eTwinning é também uma acção do Erasmus+, daí a necessidade das escolas na procura desta formação.