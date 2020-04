Sindicato contesta layoff na Empresa de Cervejas da Madeira

O SINTAB - Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal veio hoje afirmar, por meio de um comunicado, que “foi com surpresa e indignação” que tomou conhecimento, através da comunicação social que a Empresa de Cervejas da Madeiras - ECM pretende colocar os trabalhadores em regime de layoff, “sem que tivessem sido cumpridas as normas previstas na lei, no que se refere ao direito de informação e consulta à estrutura sindical, que torna esta situação ilegal”.

o SINTAB estranha a decisão tomada, passados pouco mais de quinze dias da declaração de Estado de Emergência, “até porque, os primeiros meses do ano, segundo a empresa, referem-se a “época baixa””, refere, afirmando achar prematura a decisão de recorrer a estes apoio de medidas extraordinárias,”para colocar os trabalhadores em situação de layoff com as consequências que lhe iriam acarrectar pela diminuição das suas retribuições”.

“Estamos certos que a ECM, não tem necessidade de recorrer à ‘layoff simplificada’, devendo manter os trabalhadores com os direitos consagrados no Acordo de Empresa, assim como o pagamento integral dos salários”, defendem, recordando que desde Março de 2019 estão a decorrer reuniões de negociação para os aumentos salariais com efeitos a Janeiro de 2019.