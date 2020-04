Sindicato acusa Horários do Funchal de proceder a cortes salariais a 250 motoristas

O Sindicato Nacional dos Motoristas lamenta que a empresa Horários do Funchal (HF) tenha decidido, de forma unilateral, proceder a cortes salariais aos seus motoristas ao entender não pagar o subsídio de agente único que estes têm direito e como está legalmente previsto.

O responsável por este sindicato, Manuel Oliveira, disse ao DIÁRIO que esta medida irá penalizar cerca de “250 motoristas”.

No seu entender, apesar de estarmos perante uma situação de emergência devido à covid-19, este corte salarial não se justifica, sobretudo quando o responsável por aquela empresa veio dizer “que os seus funcionários são como família”.

“Numa família não se aplicam normas contrárias à sua vontade muito menos se impõem normas de forma menos clara e de surpresa”, realçou.

Manuel Oliveira adiantou que já contactou a empresa e que lhe foi dito que aquele subsídio “não era devido aos trabalhadores”, esperando, no entanto, que haja uma outra reacção da HF relativamente a esta situação, no sentido de esta repor os montantes “indevidamente retirados” aos motoristas.

O responsável por este sindicato disse ainda que esta situação está a revoltar aqueles profissionais que se sentem “injustiçados e desprezados quanto à sua importância e prestação durante este período infeliz” que estamos a viver devido à pandemia.

Além disso, fez saber que de todas as empresas do sector do Transportes Coletivo Rodoviário de Passageiros, a Horários do Funchal “foi a única empresa a tomar uma decisão desta natureza sem qualquer conhecimento ou consulta prévia das Organizações Representativas de Trabalhadores (ORT’s)”.