Sindepor visitou Centro de Saúde da Ponta do Sol

O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) realizou ontem uma visita ao Centro de Saúde da Ponta do Sol/Canhas, através dos seus representantes Evaristo Faria ,Laurindo Pestana e Óscar Ferreirinha.

Na visita, que serviu para apresentar aquele sindicado, a sua génese, discurso e acção, foi efectuado um levantamento das problemáticas de cada serviço.

Segundo a nota informativa do Sindepor, foi possível constatar “algumas dificuldades e constrangimentos com a abertura dos serviços de USF”, pelo que “será preocupação do Sindepor dar conhecimento das problemáticas envolvidas nesta questão nas próximas reuniões com a Secretaria Regional de Saúde”.

Aquele sindicato assegura que mantém “a postura e discurso de convergência”, apelando “a todos os enfermeiros que se sindicalizem no Sindepor”.