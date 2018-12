Sindepor pede ao SESARAM “resolução célere” no descongelamento das carreiras de enfermagem

Relativamente à situação do descongelamento das carreiras de enfermagem e sua progressão, a delegação regional do Sindicato Democrático dos Enfermeiros (Sindepor) esclarece que todos os enfermeiros “terão de ser notificados individualmente sobre o número de pontos atribuídos para o descongelamento das progressões, conforme estabelecido no n.º 4 do art.º 18.º da Lei 114/2017 de 29 de Dezembro”, destaca Óscar Ramos, do Sindicato.

O mesmo artigo refere que o “número de pontos atribuído ao abrigo dos números anteriores é comunicado pelo órgão ou serviço a cada trabalhador com a discriminação anual e respectiva fundamentação”.

Nesse sentido, o Sindepor faz saber que já havia entregue ao conselho de Administração do Sesaram, a 18 de Junho de 2018, uma solicitação para a contagem dos referidos pontos e está a promover “todos os esforços junto do Governo Regional para que esta situação seja resolvida o mais rápido possível”.

Consciente da abertura por parte da Secretaria Regional da Saúde em resolver esta questão, o Sindepor pede uma “resolução célere de acordo com a correcta interpretação desta contagem”, salienta Óscar Ramos, informando ainda que disponibiliza a todos os enfermeiros uma minuta de reclamação no caso de ser necessária, bastando o contacto com um dos elementos do Sindepor na Madeira.

Esta e outras questões reivindicativas estarão em cima da mesa na próxima audiência já solicitada com a secretaria Regional da Saúde.