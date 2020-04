O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, e a vice-presidente do IASaúde, Bruna Gouveia, apresentam esta tarde a actualização do boletim epidemiológico para a covid-19, na Madeira. Antes do início da conferência de imprensa - agendada habitualmente para as 18 horas - a Região já confirmou 50 casos positivos pelo novo coronavírus, tendo deste grupo de infectados recuperado uma paciente holandesa que já regressou ao seu país de origem.