Sessão Regional do parlamento Jovem acontece segunda-feira

A Sessão Regional do Parlamento dos Jovens, dirigida aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, público e privado, terá lugar na próxima segunda-feira, dia 9 de Março, pelas 9h30, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, subordinada ao tema ‘Violência doméstica e no namoro: da sensibilização à acção!’.

O Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República, realizada em colaboração com o Ministério da Educação e Ciência e a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através das Direcções Regionais de Educação e de Juventude e Desporto da Região Autónoma da Madeira, e visa educar os jovens para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política, promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de formação das decisões e incentivar a reflexão e o debate sobre temáticas diversas. Estas experiências possibilitam que os jovens contribuam para a resolução de problemas que afectam a comunidade onde estão inseridos, vivenciando, desta forma, os princípios democráticos de uma cidadania activa, pluralista e crítica.

Esta sessão Parlamentar conta com a participação de treze escolas da RAM, nomeadamente Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniçal, Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos com Pré-escolar Bartolomeu Perestrelo, Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro - São Roque, Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral - Santana, Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar da Calheta, Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, Escola Básica e Secundária de Machico, Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares - Ribeira Brava e Colégio Salesianos Funchal.

Cada um destes estabelecimentos de ensino estará representado nesta sessão por três alunos e um suplente que terão a oportunidade de serem “deputados” por um dia.

O projecto aprovado nesta Sessão Regional será, posteriormente, apresentado e debatido na Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, a realizar-se nos dias 4 e 5 de maio, no Palácio de São Bento, em Lisboa, na qual os deputados eleitos pelos vários círculos eleitorais do País aprovarão o Projecto de Recomendação a apresentar à Assembleia da República.