Sessão Regional do Parlamento dos Jovens esta terça-feira na ALM

A Sessão Regional do Parlamento dos Jovens, dirigida aos alunos do ensino secundário, público e privado, terá lugar terça-feira (10 de Março), pelas 9h30, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira , subordinada à temática ‘Violência Doméstica e no Namoro: como garantir o respeito e a igualdade?’.

O Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República, realizada em colaboração com o Ministério da Educação e Ciência e a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através das Direções Regionais de Educação e de Juventude da Região Autónoma da Madeira, e a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

Participam no Parlamento dos Jovens 15 estabelecimentos de ensino da RAM: Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, Escola Básica e Secundária de Machico, Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas – Carmo, Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, Escola Básica e Secundária Professor Dr. Francisco de Freitas Branco, Escola Complementar do Til – APEL, Escola Profissional Atlântico, Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira, Escola Secundária de Francisco Franco e Escola Secundária de Jaime Moniz.

Ao longo do dia, serão os próprios jovens a dirigir os trabalhos do Plenário, assumindo o papel de deputados, cujas propostas serão analisadas e debatidas por todos, na generalidade e na especialidade. Após a aprovação das medidas, será elaborado um documento único que representará a delegação da Madeira na Sessão Nacional, agendada para os dias 25 e 26 de maio, na Assembleia da República.

Ao longo de todo o processo preparatório para esta sessão regional, os professores tiveram como missão abordar com os alunos a importância da participação dos jovens no debate democrático, o exercício de uma cidadania ativa e a promoção de uma consciência cívica, particularmente nas questões que afetam o presente e o futuro dos jovens, numa perspetiva individual e coletiva.

Concurso Euroscola

Após a Sessão Regional do Parlamento dos Jovens decorrerá, no mesmo dia, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, o concurso Euroscola, este ano subordinado ao tema “Valores europeus: também são os teus!”

A edição de 2019-2020 regista a participação de cinco escolas, nomeadamente a Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, a Escola Complementar do Til – APEL, a Escola Secundária de Francisco Franco, a Escola Básica e Secundária Professor Dr. Francisco de Freitas Branco e a Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral.

O Euroscola tem como objetivo selecionar, a nível nacional, as escolas que representarão Portugal nas sessões deste concurso no Parlamento Europeu, em Estrasburgo; durante um dia, jovens de toda a União Europeia debaterão diversas temáticas de interesse europeu. Por cada escola candidata concorrem dois alunos dos 10.º ou 11.º anos.

O Euroscola é uma organização do Instituto Português de Desporto e Juventude e do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, em parceria com a Assembleia da República, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Juventude.