SESARAM volta atrás e dá tolerância na manhã do dia 26

Depois de, no início da semana, em circular informativa, o Conselho de Administração do SESARAM ter determinado que “no dia 26 de Fevereiro, todos os serviços assistenciais e não assistenciais mantêm-se em pleno funcionamento”, há pouco, foi comunicado que a manhã da próxima quarta-feira será afinal de tolerância de ponto, como decretado pelo Conselho de Governo do dia 13 do corrente mês.

Em informação enviada à Comunicação Social, é explicado que “em reunião do Conselho de Administração, foi deliberado por unanimidade que a tolerância de ponto da manhã do dia 26 de fevereiro, decretada pelo Governo Regional pela mesma Resolução, no caso do SESARAM, abrangerá o turno da manhã na íntegra, consoante o período definido para cada trabalhador neste turno, sem prejuízo de ser realizada toda a actividade programada para este dia, sem qualquer prejuízo para os trabalhadores que gozarão a tolerância, em dia posterior, a combinar com os superiores hierárquicos. Os turnos da tarde no dia 26 de fevereiro funcionarão normalmente, nas horas habituais.”

A nota acrescenta ainda que “por critério de igualdade de tratamento, os trabalhadores que trabalharem no turno da tarde do dia 26 de fevereiro, terão direito a gozar o período equivalente em dia posterior, a combinar com os superiores hierárquicos”.

No dia 25, mantém-se a aplicação da tolerância de ponto “sem prejuízo de serem assegurados os serviços inadiáveis e imprescindíveis, ou seja, mantem-se em pleno funcionamento os serviços de urgências nos centros de saúde e nos hospitais bem como internamentos”.