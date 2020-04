SESARAM reorganiza Centro de Saúde do Bom Jesus

Perante a necessidade de assegurar o funcionamento permanente do Centro de Saúde de Câmara de Lobos, o Serviço de Saúde da RAM - SESARAM sentiu necessidade de reorganizar o Serviço de Atendimento Urgente do Centro de Saúde do Bom Jesus, no Funchal, que passa a funcionar entre as 10h e as 18 horas de segunda a sexta-feira, enquanto durar a cerca sanitária à freguesia de Câmara de Lobos.

Mais se informa que os centros de saúde do concelho do Funchal mantêm inalterado o atendimento presencial programado, mediante contacto prévio.

O SESARAM recorda que para situações inadiáveis/urgentes, os utentes devem contactar previamente os Centros de Saúde, a saber:

Serviço de Atendimento Urgente do Centro de Saúde do BOM JESUS

De segunda a sexta, das 10h às 18h

- Apoio administrativo - 291 208 745, 10h -18h

- Email: [email protected]

- Apoio médico – 969 377 014, 08h-20h (7 dias)

- Linha directa Hospital Dr. Nélio Mendonça – 961 186 549, 20h00-08h00

Serviço de Atendimento Urgente do Centro de Saúde de CÂMARA DE LOBOS

7 dias, 24h, durante a cerca sanitária na freguesia de Câmara de Lobos

- Apoio administrativo - 291 009 250 ou 291 009 267, 24h

- Email: [email protected]

- Apoio médico - 969 381 293, 24h

Outros contactos disponíveis

Apoio ao Cidadão: 961 186 549 (24h) ou 291 705 763, das 10h às 17h.

Linha Criança: 969 319 742 – 7 dias, 24 horas

Centro Desenvolvimento Criança: 969 319 528 – de segunda a sexta, das 09h00 às 17h00

Linha Idoso: apoio médico - 969 320 822 – de segunda a sexta, das 09h00 às 21h00 | [email protected]

Apoio Grávida: [email protected]

Farmácia Hospitalar: 291 705 613 - de segunda a sexta, das 08h30 às 18h00

O SESARAM alerta ainda para a necessidade de evitar qualquer ida desnecessária aos centros de saúde, tendo sido criadas linhas de atendimento para apoiar e esclarecer eventuais dúvidas/questões.