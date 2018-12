Sesaram investe 630 mil euros em mobiliário hospitalar

O Sesaram canalizou cerca de 630 mil euros para renovar vários mobiliários hospitalares, como colchões, cadeirões, macas, camas, entre outros.

Destes, cerca de 450 mil euros foram direccionados para 270 novas camas hospitalares que já mostravam desgaste.

As camas do Hospital dos Marmeleiros, do Hospital Dr. Nélio Mendonça e de alguns Centros de Saúde começaram a ser substituídas esta terça-feira, uma operação que o Sesaram prevê concluir até ao final da próxima semana.

“O Instituto da Qualificação Profissional gentilmente disponibilizou um espaço no Centro de Formação Profissional da Madeira para armazenar, temporariamente, parte das camas recolhidas, pelo que o Sesaram, desde já, agradece a disponibilidade em prol da Saúde na Região Autónoma da Madeira”, escreve em comunicado o Serviço Regional de Saúde.

De acordo com a entidade de Saúde, as “limpas e higienizadas, estão a ser substituídas por não reunirem as condições adequadas às necessidades do serviço prestado. Algumas serão recuperadas e reutilizadas para responder a outras necessidades”.

O Sesaram explica que o trabalho de substituição é complexo, “já que implica a transferência de doentes para as novas camas, e requer esforço e dedicação adicional, pelo que importa registar o excelente trabalho realizado pelos profissionais que estão no terreno a assegurar estas transferências”.