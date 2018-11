SESARAM esclarece pagamentos aos taxistas

O SESARAM emitiu há pouco um esclarecimento sobre a notícia publicada hoje pelo DIÁRIO na sua edição on-line, onde dá conta da acusação da CDU-Madeira de que o Governo Regional terá dívidas acumulados às empresas de táxis.

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira esclarece que “já efectuou e continua a efectuar pagamentos aos taxistas e/ou empresas prestadoras do serviço de transporte de doentes não urgentes”, acrescentando que “a apresentação de facturas em não conformidade com o procedimento, motivou a realização de reuniões entre o SESARAM e os taxistas prestadores deste serviço no sentido de esclarecer, definir procedimentos e uniformizar regra”.

Acrescenta a nota que “desde Fevereiro, até à data, realizaram-se cerca de 50 reuniões personalizadas com cada um dos taxistas para esclarecer dúvidas sobre o processo de facturação”, notando que “estas reuniões individualizadas vão continuar a acontecer por forma a abranger todos os prestadores deste serviço”.

Ainda de acordo com o SESARAM, “no decorrer das reuniões realizadas, foram esclarecidas as dúvidas e facultados contactos dos serviços do SESARAM para eventuais dúvidas que possam ocorrer”, sublinhando que “a partir do momento em que as facturas estejam em conformidade são introduzidas no sistema para efeitos de pagamento”.

O esclarecimento termina com a informação de que “actualmente o SESARAM tem contactado com cerca de 200 taxistas/empresas prestadoras do serviço de transporte de doentes não urgentes e recebe mensalmente cerca de 2000 facturas”.

“Importa reforçar que o SESARAM não exerceu nem está a exercer qualquer tipo de ‘chantagem’ junto destes profissionais. O SESARAM está sim interessado em auxiliar os taxistas de forma a clarificar toda esta situação e uniformizar procedimentos”, conclui o esclarecimento.