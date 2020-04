SESARAM conclui instalação da estrutura de acolhimento temporário nas urgências do Hospital

O Serviço de Saúde da RAM, (SESARAM) concluiu hoje, a instalação de pré-fabricados habitáveis na zona das urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, anunciou a autoridade regional de saúde nos seus canais oficiais.

Esta estrutura de acolhimento temporário servirá para acomodar doentes que, devido ao surto pandémico da Covid-19, necessitam de ser rastreados antes de serem internados na unidade hospitalar, permitindo o acesso directo (sem passar pelo exterior) entre a urgência e a nova área.

“A espera por um resultado de análise à doença pode demorar algumas horas, pelo que o SESARAM decidiu aumentar a capacidade do serviço de urgência permitindo, desta forma, criar uma área de espera. Pretende-se com esta medida proteger utentes e profissionais, para além do conforto necessário dado aos doentes”, sustenta a autoridade de saúde.