SESARAM assinala Dia Europeu do Enfermeiro Perioperatório

O SESARAM assinala o Dia Europeu do Enfermeiro Perioperatório, comemorado no dia 15 de Fevereiro, no sentido de dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos enfermeiros que cuidam em ambiente perioperatório. ‘The Art of Perioperative Nursing’ é o mote das comemorações deste ano do Dia Europeu do Enfermeiro Perioperatório e dinamizado pela Associação Europeia dos Enfermeiros Perioperatórios (AESOP).

Este ano, para assinalar a data, os vários serviços do país são desafiados a exprimirem, de forma artística, a essência da enfermagem perioperatória. A equipa de enfermagem perioperatória do Serviço de Saúde da Madeira aceitou o desafio através da criação de um vídeo que apresenta a sua actividade.

No SESARAM são cerca de 100 os enfermeiros perioperatórios que prestam cuidados diferenciados, humanizados e de qualidade, 24 horas/dia, ao utente em situação de saúde/doença ao longo do ciclo de vida.

O enfermeiro perioperatório é o profissional de saúde com conhecimentos e competências específicas para cuidar a pessoa no bloco operatório, mantendo a sua estabilidade, segurança e bem-estar, antes, durante e após a cirurgia. No SESARAM, as suas funções são desempenhadas em segurança na área do bloco operatório e no espaço da Cirurgia de Ambulatório.

O Dia do Enfermeiro Perioperatório celebra-se, em toda a Europa, no sentido de dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos enfermeiros que cuidam em ambiente perioperatório, além de sensibilizar a sociedade para os riscos de uma cirurgia e envolver as pessoas na sua própria segurança.