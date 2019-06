SESARAM assina protocolo com companhia farmacêutica do grupo Johnson & Johnson

No dia 18 de Junho, pelas 11 horas, na Sala de Conferências será assinado um protocolo entre o Serviço de Saúde da RAM e a Janssen, companhia farmacêutica do grupo Johnson & Johnson, com o objectivo de estabelecer as condições de cooperação para o desenvolvimento, pelo SESARAM, de uma plataforma informática que visa aumentar a literacia em saúde.

Trata-se de uma iniciativa conjunta da Secretaria Regional da Saúde, através do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), com o apoio da Janssen.

As funcionalidades da plataforma serão desenvolvidas, faseadamente, ao longo de dois anos, o tempo de duração do protocolo.

Em Setembro, já será possível que todos os cidadãos na Região Autónoma da Madeira tenham acesso aos seus dados, recebam alertas e informações úteis sobre consultas, vacinas e rastreios recomendados mediante a sua idade e género, consigam registar o seu Índice de Massa Corporal (IMC) e Pressão Arterial.

A cerimónia de assinatura do protocolo contará com a presença do secretário regional da Saúde da RAM, Pedro Ramos.