SESARAM agradece doação de 10 ventiladores da International Cultural Club of Portugal

A International Cultural Club of Portugal, na pessoa de Emily Kuo Vong, doou 10 ventiladores para além de material para o Laboratório de Patologia Clínica do SESARAM.

Os materiais correspondem a um aparelho de extracção de RNA e os respectivos reagentes de extracção de RNA (ARN, em português: ácido ribonucleico; ou RNA, em inglês).

O SESARAM agradece à International Cultural Club of Portugal e também à Vodafone pelas câmaras doadas que ficaram instaladas na Unidade Polivalente da Covid-19, situada no terceiro piso do Hospital Dr. Nélio Mendonça.