SESARAM abre vaga para cirurgiões como Filomena Gonçalves

O SESARAM anunciou, hoje, a abertura de uma vaga para contratar um cirurgião de cirurgia geral. Entre os profissionais, que se poderão candidatar, está Filomena Gonçalves, que é a pessoa indicada para ocupar o lugar de directora clínica, mas, para isso, necessita de integrar os quadros da instituição, o que não acontece neste momento.

Os interessados em concorrer têm cinco dias para o fazer, pois está em causa um procedimento concursal “de recrutamento urgente”.

Na prática, com esta oferta de emprego, se Filomena Gonçalves se candidatar e vier a ser seleccionada pelo júri como vencedora, o SESARAM resolve o problema que tem em mãos, no que diz respeito à substituição de Regina Rodrigues, no cargo de Directora Clínica.

Nesta semana, esteve agendada a assinatura de um contrato de trabalho, entre Filomena Gonçalves e o SESARAM, mas, por esta entidade ter detectado uma ilegalidade, o contrato não foi assinado.

Foi, então decidido, nomear um director clínico até que Filomena Gonçalves reuna condições para ser nomeada para o cargo.

O SESARAM estima que, dentro de seis semanas, essas condições estarão reunidas.

O júri é composto por:

- Presidente: Dr. Fernando Teixeira Gomes Jasmins, Director do Serviço de Cirurgia Geral e

Assistente Graduado Sénior de Cirurgia Geral

Vogais efectivos:

- Dr. Ivan Subotin, Assistente de Cirurgia Geral, do Serviço de Saúde da Região Autónoma da

Madeira, E. P. E.;

- Dr. Carlos José Moreira Gomes, Assistente de Cirurgia Geral

Vogais suplentes:

- Dra. Cátia Diana Rodrigues Fernandes, Assistente de Cirurgia Geral

- Dra. Maria José Olim Sousa, Assistente de Cirurgia Geral

Em caso de falta ou impedimento do presidente do júri, este será substituído por:

- Dr. Ivan Subotin.