Serviços do edifício do Campo da Barca efectuados em regime de teletrabalho

Na sequência do comunicado emitido pela Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, informa que o funcionamento dos serviços, sediados no edifício do Campo da Barca, da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas (SREI) encontra-se a ser efectuado em regime de teletrabalho.

Recorde-se que ontem aquele edifício foi encerrado pelo facto de um funcionário estar infectado pelo novo coronavírus.

“Esta situação vai manter-se pelo tempo previsto nas medidas cautelares de prevenção do Covid-19 determinadas pelo Governo Regional”, refere através de uma nota de imprensa enviada às redacções.

Apesar desta situação, refere que os serviços podem ser contactados por quem a eles pretenda recorrer através dos seguintes endereços electrónicos: SREI: [email protected]; Direcção Regional de Estradas: [email protected]; Direcção Regional do Equipamento Social e Conservação: [email protected]; Direcção Regional de Planeamento; Recursos e Gestão de Obras Públicas: [email protected]

O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas pede “a compreensão de todos por esta situação inesperada e assegura que tudo será feito, no quadro das possibilidades tecnológicas existentes, para se limitarem ao mínimo necessário os constrangimentos provocados por esta situação”.