Serviço Regional de Protecção Civil não reportou danos

Tudo não passou de um grande susto, quando pelas 20h58 um abalo sísmico de 5.3 na escala de Richter foi sentido em toda a ilha da Madeira e também no Porto Santo, não tendo sido registados danos humanos e materiais, segundo o Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC).

Em constante ligação com o IPMA, que regista estas situações e sem qualquer indicação de possíveis réplicas, o SRPC confirmou ao DIÁRIO que receberam muitas chamadas de pessoas a quererem confirmar que tinha sido mesmo sentido um sismo.

No centro do Funchal, mais precisamente na Rua Dr. Fernão de Ornelas, depois do primeiro momento de susto, a vida continuou normalmente com muita gente ainda na rua a passear tranquilamente.