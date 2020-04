“Nesta Páscoa vamos continuar a cumprir com as medidas preventivas. Pela sua saúde FIQUE EM CASA”. É esta a mensagem que muitos madeirenses e porto-santenses receberam nesta Sexta-feira Santa. O alerta relacionado com a pandemia da covid-19, na Madeira, foi enviado pelo Serviço Regional de Protecção Civil.

A mensagem está integrada no âmbito do Sistema de Aviso à População do Serviço Regional de Protecção Civil por Short Message Service (SMS).